Cavallasca, festa di carnevale e visita guidata (con degustazione) a Villa Imbonati con il Fai

Festa di carnevale con visita guidata e degustazione di vini a Villa Imbonati a Cavallasca (ora comune di San Fermo della Battaglia) organizzata dal Fai Giovani, delegazione di Como.

Sabato 2 marzo 2019 ritrovo alle 17.30 alla Villa per la visita guidata seguita da degustazione di vini e stuzzichini con i sommelier A.I.S.

Dress code consigliato: carnival chic. L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia.

Ingresso 15 euro per gli iscritti Fai e per i non iscritti Fai dai 18 ai 35 anni; ingresso a 20 euro per i non iscritti Fai over 35 anni.

Possibilità di iscriversi al Fai in loco con la quota di benvenuto Fai Giovani dai 18 ai 35 anni a 15 euro.

Informazioni alla mail como@faigiovani.fondoambiente.it e prenotazioni fino a esaurimento posti sul sito www.faiprenotazioni.it (delegazione di Como) entro il 28 febbraio.