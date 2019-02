Carnevale a Cernobbio: sfilata, cena e tombolata a Villa Bernasconi. Il programma

Cernobbio si prepara a festeggiare il Carnevale con una sfilata, una cena in maschera a Villa Bernasconi e la tombolata venerdì 1, sabato 2 e martedì 5 marzo 2019.

Carnevale di Cernobbio 2019: il programma

Si comincia venerdì 1° marzo, dalle ore 10, con la Sfilata in maschera dei bambini delle scuole dell’infanzia attraverso il centro storico (e che si concluderà in Riva) con partenza da largo L. Visconti.

Sabato 2 marzo il museo di Villa Bernasconi propone un’originale cena per famiglie con Carnevale in Villa. Una cena in maschera al museo. A partire dalle 19:30 per i più piccoli spettacolo e laboratorio per bambini con Fata Morgana e le sue “Storie da ridere… dal baco al pupazzo” (ingresso, lunch box e intrattenimento € 20 a partecipante).

Per gli adulti, invece, la serata prevede una cena in maschera con la partecipazione di “Davide Bernasconi e Signora”, alla quale i partecipanti sono invitati ad indossare costumi ispirati agli inizi del ‘900 o da operai delle Tessiture Seriche Bernasconi.

Ingresso adulti alla cena, con scelta tra due menù, € 40 a persona. Il servizio catering della serata sarà a cura di Anagramma.

Martedì 5 marzo invece Villa Bernasconi ospiterà la Tombola di Carnevale a partire dalle ore 15:30; un evento con ricchi premi a partecipazione gratuita ma con prenotazione obbligatoria al numero 031.3347209.

«Il carnevale sarà un momento importante di socializzazione e di divertimento per unire tutta la comunità del territorio, con l’intento di non perdere una delle più sentite feste tradizionali – afferma il Sindaco, Matteo Monti -. Come amministrazione stiamo portando avanti anche il progetto di coordinamento delle diverse manifestazioni che si svolgono tutto l’anno a Cernobbio e il carnevale è una di queste».

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni (obbligatorie) a “Carnevale in Villa. Una cena in maschera al museo”: www.villabernasconi.eu .