I carnevale canturino fa il pieno: quasi 7mila spettatori

Il carnevale canturino ha fatto il pieno di pubblico. La sfilata in programma per domenica 11 febbraio è stata un successo, lo dimostrano i dati delle presenze: 6.797 spettatori in totale. Di questi, i paganti sono stati 5.043 mentre gli ingressi gratuiti - vale a dire i ragazzi sotto i 14 anni - sono stati 1.754. Anche i biglietti on-line quest'anno hanno visto un incremento di vendite: in 65 hanno deciso di acquistare l'ingresso al Carnevale di Cantù direttamente sul web.

La festa carnevalesca della cittadina brianzola, come da tradizione, continua. Anche sabato 17 febbraio è in programma il gran finale. Il tutto, come sempre, grazie all'organizzazione dell'associazione Carnevale Canturino.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati