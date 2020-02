Carnevale di Cantù: tutti i colori della sfilata

Al carnevale di Cantù, in scena ieri domenica 16 febbraio, si confermano i dati positivi dell'anno passato per quanto riguarda il numero di partecipanti, sia fra il pubblico che fra coloro che hanno animato la festa.

Ad aprire la sfilata davanti al carro del Truciolo quest'anno è stata Academy Marching Band di Caronno Pertusella, accompagnata da coloratissime ragazze che si esibiscono a corpo libero con bandiere e nastri, che si sono spese in coreografie ispirate alla parata militare, ballate a ritmo dei tamburi. Molto particolare anche la coreografia con cui hanno chiuso la sfilata, disegnando con i propri corpi gli strumenti musicali che via via producevano il ritmo che le animava. Dopo di loro, il carro allestito dai Buscait, il gruppo vincitore della sfilata dell'anno precedente. Poi i Lisandrin con la satira politica, gli Amici di Fecchio con Ralph Spaccatutto e La Maschera che ha dedicato il proprio carro al tema ambientalista della plastica nei mari. Poi di nuovo satira politica con i Bentransema e ancora temi ambientalisti con il Coriandolo e i Baloss.

Fra un carro e l'altro, i giovanissimi musicisti del corpo di Annone di Brianza e i vari ballerini delle scuole di danza di Cantù e dei paesi limitrofi che hanno affiancato ognuno un carro.