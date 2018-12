Capodanno a Como: fuochi d'artificio sul lago

Per il Capodanno a Como è in programma un grande spettacolo pirotecnico sullo specchio d'acqua del primo bacino del lago. L’arrivo del nuovo anno sarà festeggiato con fuochi pirotecnici sull’acqua accompagnati da musica diffusa a 180 gradi.

Lo spettacolo pirotecnico

Lo show piro-musicale, orchestrato da Carola Monti e dall’azienda Franco Pozzi srl di Bergamo, si potrà ammirare da quello straordinario palcoscenico naturale che va da Villa Olmo a Villa Geno, sia dalla riva che dalle colline circostanti, come ad esempio Brunate. Grazie alla collaborazione con Ghi.Mas snc Servizi Subacquei, il lancio dei fuochi avverrà su una zattera posizionata a 250 circa metri dalla riva, limitando così l’impatto acustico per le zone del centro cittadino. Il Capodanno sul Lago è realizzato da Consorzio Como Turistica grazie al contributo di Regione Lombardia.

Gli effetti saranno fuochi ad aria e ad acqua, a ritmo di musica. Per ogni attimo musicale si aprirà in cielo una coreografia con grafica, colore, velocità e durata adatta alla musica del momento. Non mancheranno effetti a salice di diversi calibri. Abbinati agli effetti ad acqua, nei momenti musicali più melodici ed effetti veloci, ricchi di flash e colore nei momenti più dinamici, oltre agli effetti istantanei incaricati di sottolineare il ritmo.

Come arrivare

Il consiglio è di arrivare a Como con largo anticipo, lasciare le auto in zone limitrofe per evitare ingorghi e complicazioni dovuti al confluire dei veicoli nei punti nevralgici della città.

Queste le principali aree di sosta:

- Autosilo di via Auguadri: aperto 24 ore su 24

- Parcheggio Arena via Bellini 21: aperto 24 ore su 24

- Autosilo Valduce viale Lecco 9: aperto 24 ore su 24

- Autosilo Centro Lago via Sant’Elia 6: aperto 24 ore su 24

- Parcheggio Como San Giovanni via Venini: aperto 24 ore su 24

- Parcheggio Quarto Ponte Viale Innocenzo: aperto 24 ore su 24

- Ippocastano, via Aldo Moro 44: aperto 24 ore su 24

- Autosilo via Castelnuovo: aperto 24 ore su 24

Nell’ambito della promozione “Vivi il Natale e salta il traffico”, l’autosilo Valmulini osserva l’orario prefestivo ed è dedicato a chi intende visitare Città dei Balocchi durante la giornata. Chiusura alle ore 22.00, con la navetta gratuita dalle ore 13.00 alle ore 22.00 con corse ogni 15 minuti.

Informazioni utili

Chi arriva nel tardo pomeriggio avrà il vantaggio di poter godere alcune ore alla Città dei Balocchi fra le piazze illuminate con alcune attrazioni che prolungheranno l’orario di apertura o cenare in uno dei tanti locali del centro che per l’occasione propongono anche menu alla carta.

Questi gli orari di Como Città dei Balocchi:

- Magic Light Festival: dalle ore 17.00 per tutta la notte

- Mostra dei Presepi, chiesa di San Giacomo: aperta fino alle ore 19.00

- Mercatino di Natale: aperto fino alle ore 20.00

- Pista del Ghiaccio: aperta fino alle ore 22.00

- Giostra di piazza Volta: aperta fino alle ore 20.00

- Ruota panoramica: aperta fino alle ore 1.00