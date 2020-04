Capitan Drake, degustazioni su Zoom con il vino consegnato a casa

I tempi sono quelli che sono e occorre adattarsi in attesa di poter tornare in enoteca a desgutare un buon bicchiere di vino. Tra le tante iniziative nate in questi giorni, particolarmente originale quella dell'enoteca di Como Capitam Drake. Un incontro a settimana su Zoom con il vino consegnato a casa senza spese aggiuntive. Per allargare la platea è stato concesso ai partecipanti di intervenire all'iniziativa anche senza avere acquistato il vino in degustazione. Per farsi consegnare i vini delle varie serate (ma anche altri) basta chiamare al numero 031 489 3841 o scrivere a wsw@capitandrake.it. Attivo anche in servizio Deliveroo fino a 10 km da Como.

10 aprile 2002 - ore 18.30

Degustiamo Nebbiolo Valtellina con appassionati di vino, sommelier e chi vuole degustare in compagnia comodamente da casa collegandosi con Zoom, degustiamo un rosso di Valtellina AR.PE.PE che possiamo consegnare a chi vuole avere la stessa bottiglia. Chiamaci consegnamo a Como e limitrofi.

Evento gratuito senza password

App Zoom --> Meeting ID 413-002-8233

17 aprile 2020 - ore 18.30

Degustiamo Pecorino abruzzese e marchigiano con appassionati di vino, sommelier e chi vuole degustare in compagnia comodamente da casa collegandosi con Zoom, degustiamo due versioni profondamente diverse dello stesso vitigno, il Pecorino, uno leggero fresco e altro complesso e di corpo, possiamo consegnare a chi vuole avere la stessa bottiglia. Chiamaci, consegnamo a Como e limitrofi

Evento gratuito senza password

App Zoom --> Meeting ID 413-002-8233

24 aprile 2020 - ore 18.30

Bollicine metodo classico. Degustiamo Blanc de Blancs con appassionati di vino, sommelier e chi vuole degustare in compagnia comodamente da casa collegandosi con Zoom, chardonnay 100% dalla zona di Chablis carico di colore di sfumature floreali, pieno e cremoso al gusto, possiamo consegnare a chi vuole avere la stessa bottiglia. Chiamaci, consegnamo a Como e limitrofi

Evento gratuito senza password

App Zoom --> Meeting ID 413-002-8233