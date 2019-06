Calendario seminari di Meditazione Zen nel bosco a Veleso

A Veleso, presso l'Azienda Agricola La Roggia, in una location immersa nel verde, MeditazioneZen.it organizza dei seminari estivi di meditazione e yoga aperti a tutti.



I nostri seminari sono rivolti a chi si sta avvicinando al mondo della meditazione e dello yoga e sono concepiti per regalarti un’esperienza di gruppo intensa, istruttiva e rilassante al contempo.



Sviluppati nel corso di una o due giornate, in una location immersa nella natura a 30 minuti da Como, i seminari sono tenuti da insegnanti di meditazione e yoga certificati che ti guideranno attraverso le basi di queste discipline dalla teoria alla pratica. I seminari vengono svolti in gruppi di 6-10 persone, per garantire il massimo livello di coinvolgimento ad ogni partecipante.



Trovate il calendario con tutti i corsi in programma per l'estate 2019 a questo indirizzo: https://www.meditazionezen.it/seminari/