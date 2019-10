Calcio Balilla umano, a Erba il primo torneo

Il calcetto da bar, quello con i giocatori di plastica infilzati nelle stanghe di metallo da far roteare per calciare la pallina bianca, avete presente? Ecco, immaginatevolo in scala 1:1 e con giocatori umani. Quello che ne nasce è un nuovo spassosissimo sport per tutta la famiglia. Per poterlo vedere dal vivo, o addirittura per giocarlo, basta andare in piazza Mercato a Erba il 19 ottobre 2019 dalle 13 alle 19: si svolgerà il primo torneo di Calcio Balilla Umano.

Le squadre devono essere formate da 6 giocatori, l'età minima consentita per giocare è 12 anni. Le iscrizioni delle squadre costano 35 eeuro e sono aperte fino al 17 ottobre.

Il torneo prevede una prima fase a gironi all'italiana e una seconda fase a eliminazione diretta. Ecco i premi in palio:

- 1° Premio: Buono per pranzo o cena alla trattoria QUEI DEL MASIGOTT del valore di 120€

- 2° Premio: 6 Bottiglie di Franciacorta Cuvée Satén valore di ca. 80€ offerte da SIMONETTA BEVANDE

- 3° Premio: Buono del valore di 45€ offerto da Bar Caffetteria COME A CASA - Erba P.zza Mercato.

In caso di maltempo il torneo sarà annullato e la quota d'iscrizione sarà restituita. Info: 366.8006263 - 349.3119547.