Come prevenire le cadute in casa: incontro a Grandate

Un incontro dedicato agli anziani (ma non solo) per fare informazione su come prevenire le cadute in casa e gli incidenti domestici. E' quello in programma martedì 4 dicembre 2018 alle 15 a Grandate, nella sede dell'Associazione pensionati "Gioventù nel tempo" a Grandate (via Como 8) ed organizzato dall'Azienda socio sanitaria territoriale Lariana.

L'iniziativa, a cui interverranno medici, fisioterapisti e infermieri dell'Asst Lariana, è dedicata alle persone di tutte le età, a chi presta assistenza e alle associazioni del terzo settore. L'ingresso è libero.

Chi parlerà all'incontro

I relatori tratteranno temi quali i principali fattori di rischio, daranno consigli su come evitare gli incidenti in casa e parleranno dell'importanza dell'attività fisica. L'incontro sarà aperto da Carmine Paparesta, direttore dell’Unità Operativa Complessa Aree Territoriali di Asst Lariana.

"Perchè si cade: analizziamo alcuni fattori di rischio" è il titolo dell'intervento di Greta Mauri, medico fisiatra. "Ma le cadute sono evitabili?" è il tema che sarà trattato da Gisella Gatto, coordinatrice infermieristica della Riabilitazione Neurologica. Infine, Isabella Cerofolini, direttrice della Unità Operativa Cronicità e Fragilità, approfondirà l'argomento "L'importanza del movimento".

L'Asst è impegnata sul fronte della prevenzione delle cadute sia nelle sue strutture sia al domicilio e su questo tema la struttura Miglioramento Qualità e Risk Management, diretta dalla dottoressa Sannino, e il Gruppo Aziendale Dedicato (GAD) Cadute hanno messo a punto progetti e attività che hanno coinvolto il Dipartimento Riabilitazione Cronicità e Cure Intermedie. Negli scorsi anni sono state infatti organizzate campagne informative all'interno degli ospedali e svolti incontri con pazienti e familiari.