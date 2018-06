A luglio torna il Buscadero Day a Pusiano: Steve Earle il 4, poi il 21 e 22 Paul Young e la consueta maratona americana

Steve Earle & The Dukes tornano finalmente in Italia, dopo un’assenza che si protrae dal 2005, per un unico appuntamento live mercoledì 4 luglio al Parco Comunale di Pusiano (CO), preview del Buscadero Day. Steve Earle & The Dukes saranno in concerto con i brani dell’ultimo progetto discografico: So You Wanna Be An Outlaw, un album in cui il country si coniuga con il rock per narrare le piccole grandi storie delle persone comuni. Ci sarà poi spazio per i grandi successi del leggendario artista americano: Guitar Town, El Corazon, Copperhead Road, uscito 30 anni fa. Il concerto sarà il ricchissimo preludio dell'ormai storico Buscadero Day che da anni offre sempre a Pusiano una ricchissima carrellata di concerti. Il calendario della due giorni che si svolgerà il 21 e 22 luglio è ancora in via di definizione ma alcuni ospiti sono già stati annunciati dagli organizzatori: Los Pacaminos & Paul Young, Tom Chacon, Orphan Brigade, Jono Manson e James Maddock.