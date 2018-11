Alla Sheraton di Como il Circolo Culturale Sardegna racconta la Brigata Sassari

Cento anni fa si concludeva la Prima Guerra Mondiale lasciando sul terreno milioni di vittime e aprendo nuovi scenari su un futuro incerto in un mondo nuovo, instabile e sconvolto dagli orrori della guerra.



Il Circolo Culturale "Sardegna" dei Sardi di Como, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Como, presenta un viaggio nel passato per non dimenticare, durante il quale il Ten. Col. Pasquale Orecchioni, direttore del Museo Storico della Brigata Sassari, illustrerà le fasi salienti del conflitto e parlerà del mito dei DIMONIOS, i leggendari componenti del 151° e 152° Reggimento Fanteria.



A seguire, Bepi Vigna, fumettista, scrittore e regista, e Gildo Atzori, disegnatore, pittore e scultore, presenteranno un'interessante opera da loro curata e realizzata, il volume a fumetti “DIMONIOS - La Leggenda della Brigata Sassari”, la storia dei pastori sardi e contadini che arruolati all’inizio del conflitto si resero protagonisti di imprese eroiche che segnarono nel profondo gli esiti della guerra. Un'opera unica nel suo genere, in grado di parlare di storia alle nuove generazioni attraverso un linguaggio moderno e a loro congeniale.



La parte finale dell’evento vedrà l’esibizione della FANFARA dei BERSAGLIERI di Como, che allieterà i presenti con le note dei suoi luccicanti ottoni.



Oltre all'ingresso e parcheggio gratuito, a tutti gli intervenuti verrà offerto un rinfresco con la promozione di dolci tipici sardi e tradizionali.