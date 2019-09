Brianza Sposi, a Mariano Comense mille idee per il matrimonio

Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre torna la grande rassegna dedicata agli Sposi a Mariano Comense. I suggerimenti, le proposte più attuali e le idee piu’ raffinate per organizzare la cerimonia senza lasciare nulla al caso

E siamo alla 32esima edizione di Brianza Sposi, un appuntamento consolidato nel nostro territorio per tutte le coppie che stanno pensando al loro giorno di nozze che, anche oggi, continua ad essere uno dei momenti più importanti della vita di una persona e certamente una tappa fondamentale nella storia di una coppia; un giorno in cui si è protagonisti assoluti, in cui nulla deve essere lasciato al caso e ogni particolare deve essere accuratamente scelto.

Brianza Sposi, la fiera-evento organizzata da Expopoint – Società promotrice di Eventi che da anni opera sul territorio nazionale e locale con manifestazioni di grande richiamo e successo - che coinvolge tutti gli operatori del settore e che quest’anno, propone la sua 32esima edizione da venerdì 4 a domenica 6 ottobre 2019.

Brianza Sposi accoglierà il suo pubblico nel Palazzo Storico delle Esposizioni proponendo il meglio delle offerte di prodotti e servizi necessari per rendere la cerimonia nuziale o un ricevimento un momento indimenticabile.



Brianza Sposi, una vetrina di prodotti e tendenze, dove stand dopo stand sarà possibile visitare atelier di abiti da sposa e da sposo, scegliere bomboniere anche con la nuova proposta delle bomboniere gastronomiche, liste nozze, fiori, sfogliare album fotografici di nozze, conoscere ristoranti, location, catering, animazioni per allietare gli invitati, scoprire la meta desiderata per il viaggio di nozze, attraverso un percorso studiato per ottenere consigli e suggerimenti preziosi, trovare nuove idee e soprattutto scegliere le migliori proposte di prodotti e servizi con persone di fiducia per rendere unico, magico ed irripetibile il proprio wedding day ed avere anche delle consulenze personalizzate da parte di veri professionisti del settore “sposi”, senza dimenticare anche tutto il seguito degli sposi per abiti e accessori da cerimonia.



Brianza Sposi per la 32esima edizione ha pensato ad un’edizione ricca di iniziative per le coppie di futuri sposi:

Verrà assegnato, come nelle passate edizioni, ad estrazione tra tutte le coppie che visiteranno la manifestazione, un weekend a Barcellona per due persone.



Venerdì 4 ottobre dalle ore 21.00 l'iniziativa "visita la fiera, gusta la torta e... vinci un gioiello in oro ed altri premi" in collaborazione con I BRAVI Pasticceri di Appiano Gentile, Gammino Gioielli di Varedo e tutti i nostri espositori. Novità dell'edizione 2019 di BRIANZA SPOSI l'evento WEDDING TEA...NON SOLO DEFILE': Venerdì 4 ottobre alle ore 21.00 - Sabato 5 ottobre ore 17.00 e ore 19.00 Domenica 6 ottobre dalle ore 16.00 Sfilata Abiti da Sposa Uomo/Donna ad ingresso libero ricreata in una ambientazione particolare. Tutte le coppie verranno "coccolate" con le dolcezze del Caffè Beniss Bistro'



Ma a Brianza Sposi, proprio per l’evoluzione della cerimonia e della Festa di Matrimonio che vuole anche sorprendere, far partecipare e far divertire è possibile trovare mille proposte di animazione e servizi per il “matrimonio” sempre piu’ unici, originali e personalizzati.



L’ingresso di Brianza Sposi è gratutio con i seguenti orari: venerdì 4 ottobre dalle 20.00 alle 23.00, sabato 5 ottobre dalle 14.00 alle 21.00 e domenica 6 ottobre dalle 10.00 alle 20.00.



Brianza Sposi: una prestigiosa e raffinata vetrina sul “mondo degli sposi” e non solo, un appuntamento che è ormai tradizione da piu' di 30 anni, una fiera che…dura un anno.

