Borgovico Street, si inaugura il nuovo cammino del quartiere più cool di Como

Sabato 24 novembre dalle ore 17.30 alla Pasticceria Dolciamo aperitivo di inaugurazione organizzato dalla neonata Associazione Culturale Borgovico Street e quindi dalle attività commerciali e atelier della via Borgo Vico vecchia.

"Animati dalla voglia di creare, fare, modernizzare - dice Giada proprietaria di Virtus Animi, Segretario dell'Associazione - ma allo stesso tempo rimanendo legati alle proprie radici; sì, perché la nostra Borgo Vico ha una storia antica incredibile che non vediamo l'ora di raccontarvi attraverso l'arte, eventi culturali e iniziative. Ne rimarrete entusiasti".

Questo vivace quartiere della città, rappresenta un vero e proprio gioiello storico e culturale: negli ultimi anni ha visto un forte sviluppo grazie alla presenza di molte nuove attività. Già in campagna elettorale moltissimi Comaschi avevano chiesto attenzione a via Borgo Vico vecchia attraverso una raccolta firme depositata in Comune. Animati dalla volontà di vivere in un posto "migliore", di riqualificare e valorizzare il carattere storico e artistico della Via che è di fatto la “porta della città”, ci siamo riuniti nell'Associazione culturale Borgovico Street invitando chiunque volesse ad iscriversi, sostenerla e partecipare attivamente. Via Borgo Vico è una zona strategica e l'Associazione ha lo scopo di trasformarla in un polo di eccellenza e una grande risorsa non solo per gli abitanti e gli operatori del quartiere, ma per tutta la città di Como e i turisti.