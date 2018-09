Al via Bio & Benessere a Mariano Comense

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il 28, 29 e 30 settembre si svolgerà la sesta edizione di Bio & Benessere - Fiera dei prodotti Biologici e Naturali, presso il Palazzo Storico delle Esposizioni di Mariano Comense (CO) in via Matteotti 8, un prestigioso e classico palazzo distribuito su tre piani espositivi con un’area disponibile di oltre 1.800 mq, che offre un’immagine ricercata e di raffinato impatto e che ha, da oltre 18 anni, una tradizione come sede di manifestazioni di successo rivolte al grande pubblico.

Expo PointT si occupa dell’organizzazione completa - logistica, organizzativa, acquisizione espositori, allestimenti, campagna pubblicitaria e promozionale - di manifestazioni e rassegne espositive di rilievo e di grande riscontro di pubblico sul territorio lombardo con un bacino di riferimento che comprende Como, Lecco con estensione alla Valtellina, Milano con area hinterland, Monza e Brianza, Varese e la vicina Svizzera con oltre 550.000 visitatori negli anni che testimoniano il successo ormai consolidato di questi eventi.



La manifestazione

Bio & Benessere ha l’obiettivo di far conoscere sempre di piu’ il settore del benessere biologico naturale e biodinamico, sensibilizzando sempre più persone ad avvicinarsi al mondo dei prodotti biologici e più in generale dei prodotti naturali, garanzia di sicurezza alimentare oltre che di maggiore educazione, tradizione del territorio e rispetto dell’ambiente.

Da questa considerazione si sviluppa la manifestazione BIO & BENESSERE – La fiera dei prodotti biologici e naturali con l’importante collaborazione di AIAB – Associazione Italiana per Agricoltura Biologica, rivolta ai produttori e rivenditori di prodotti ed eccellenze alimentari biologiche e no food, di prodotti naturali che rientrano nell’area dell’alimentazione sana, del benessere e dell’ecosostenibilità.



I settori merceologici rappresentati saranno:

settore alimentare biologico certificato da appositi organismi di controllo con cereali, legumi, pasta e prodotti da forno, prodotti caseari, carni, salumi, frutta, ortaggi, miele e suoi derivati, olio, vino e prodotti derivati, succhi e conserve, riso;

settore ristorazione e settore turistico;

cura e benessere con cosmesi, tessuti, abbigliamento e accessori, integratori alimentari, prodotti per l’infanzia e per la casa;

ambiente e sostenibilità con commercio equo-solidale, energie rinnovabili, bioedilizia, prodotti eco-compatibili, riuso



Una tre giorni in cui il pubblico, con un ingresso gratuito, potrà avere l’opportunità di conoscere produttori e commercianti, provenienti da tutta Italia, che con passione ed orgoglio presenteranno le particolarità ed il valore del loro lavoro per un’offerta differenziata di prodotti biologici e non solo.