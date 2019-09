Bio & Benessere, fiera dei prodotti bio e naturali a Mariano Comense

11, 12 e 13 ottobre date da segnare in agenda per tutti gli "amici" amanti e attenti al "benessere" e che sono interessati a scoprire le novità del mondo biologico, dei prodotti naturali e per il benessere: torna BIO&BENESSERE che giunge alla sua SETTIMA EDIZIONE.



La manifestazione - dal punto di vista espositivo – offre al grande pubblico proposte per una VISITA e SHOPPING BIO NATURALE e di BENESSERE: alimenti della filiera biologica, naturale, a KM0, prodotti naturali e bio per la cura del corpo, integratori di bellezza e per una cura salutare della persona, accessori ecologici, prodotti eco-living per uno stile di vita green, sano e responsabile.



Torna quindi BIO & BENESSERE al Palazzo Storico delle Esposizioni di Mariano Comense con la sua settima edizione per una tre giorni rivolta agli ai bio-amici fidelizzati che condividono valori e filosofia di vita ma anche a neofiti e curiosi che vogliono informarsi e conoscere maggiormente tutto ciò che fa parte del mondo bio con i suoi prodotti agricoli con le sue produzioni tipiche e territoriali e del mondo del prodotto naturale, di benessere, green ed ecosostenibile.





Riteniamo che oggi l’attenzione e la cultura del mangiare e vivere sano sia in grande crescita.



La manifestazione BIO&BENESSERE ha l’obiettivo di far conoscere sempre di più il settore del benessere biologico naturale e biodinamico, sensibilizzando sempre più persone ad avvicinarsi al mondo dei prodotti biologici e più in generale dei prodotti naturali ed ecosostenibili, garanzia di sicurezza alimentare oltre che di maggiore educazione, tradizione del territorio e rispetto dell’ambiente per "vivere meglio" un consumo consapevole di risorse negli ambienti in cui viviamo.



Una tre giorni arricchita da un calendario di iniziative con momenti di formazione e informazione

In fiera non mancherà anche la possibilità di pranzare con il Ristorante Bio Naturale.



INFO

11.12.13 ottobre 2019 – Palazzo Storico delle Esposizioni

Via Matteotti 8 - Mariano Comense (Co)

Ingresso Gratuito

Venerdì 11 - dalle 15.00 alle 20.00

Sabato 12 e domenica 13 ottobre dalle 10.00 alle 20.00

Expopoint – Organizzazione congressi, eventi, fiere – Mariano Comense (Co)

www.fierabioebenessere.it

pagina FB fierabioebenesseremariano

