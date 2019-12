Befana sfrattata dal Duomo di Como: il 6 gennaio arriva a Palazzo Cernezzi

Dopo l’arrivo di Babbo Natale è tradizione che una vecchina, a cavalcioni della sua scopa, faccia visita ai bambini della Città dei Balocchi. L’arrivo della Befana è infatti un altro evento attesissimo previsto per l’Epifania, e che rappresenta l’arrivederci al prossimo Natale.

Anche per la Befana arrivano però le restrizioni dovute alla sicurezza: non si calerà più spettacolarmente dall'alto del Duomo come in passato ma molto più semplicemente entrerà nel cortile di Palazzo Cernezzi, così come Babbo Natale.

I regali distribuiti nel corso della giornata saranno sempre confezionati in collaborazione con i volontari e i ragazzi del Centro di Lavoro Guidato de “La Nostra Famiglia".