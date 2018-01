Befana a Como, la pioggia non ferma l'atterraggio in piazza Duomo

Con il tradizionale arrivo della Befana si è conclusa anche questa 24esima edizione della Città dei Balocchi. Come ogni anno la tenera vecchietta è atterrata a Como per portare caramelle e doni ai bambini. Il 6 gennaio 2018 alle ore 16 la Befana è stata calata dal campanile della torre del Broletto ed è atterrata in piazza Duomo dove ad attenderla c'era, nonostante la pioggia, una moltitudine di bambini con le loro famiglie.

Come sempre l'arrivo della Befana si è rivelato uno dei momenti più attesi e partecipati della kermesse natalizia organizzata dal Consorzio Como Turistica.

Sono stati i vigili del fuoco, ormai presenza costante alla manifestazione natalizia, a coordinare lo spettacolare atterraggio dalla torre del Broletto di una volontaria dei pompieri che, vestiti i panni della simpatica vecchietta, al termine del suo show è risalita nel salone del palazzo per dare il via alla distribuzione di migliaia di doni e dolciumi e farsi fotografare con tutti i bambini.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Insieme alle tradizionali caramelle Ambrosoli, sono oltre 3mila i giocattoli pronti per essere distribuiti, offerti da Gruppo Bennet, Chicco Artsana, Cosmint, Gruppo Bolton, Amici di Como, Consorzio Como Turistica.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ancora una volta, voce ufficiale dell’evento è stato Giuseppe Rondinelli con la collaborazione de La Scossa. Come lo scorso anno, per l’arrivo della Befana, la questura ha adottato le disposizioni del Ministero dell’Interno in materia di sicurezza che sono state attuate nelle diverse piazze italiane. L'’accesso a piazza Duomo è stato presidiato e controllato dalle forze dell’ordine.

Nella mattina dello stesso giorno la Befana della Città dei Balocchi ha fatto visita visita, come consuetudine, ai reparti di pediatria degli ospedali Sant’Anna, Valduce, Erba e Cantù, portando un sorriso e un gioco anche ai bambini ricoverati.

Allegati