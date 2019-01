La Befana scende dal Duomo: folla di bambini in piazza Verde

La Befana è arrivata e ha portato tanti sorrisi e caramelle alle centinaia di bambini che l'attendevano in piazza Verdi a Como. Come da tradizione la tenera vecchietta, aiutata dai vigili del fuoco di Como, si è calata dalle guglie del Duomo di Como atterrando davanti al teatro Sociale. Si è conclusa così, con un vero successo (complice anche il clima insolitamente tiepido per il 6 gennaio) l'ultima edizione della Città dei Balocchi, la kermesse natalizia che ogni anno anima la città con luci, proiezioni ed eventi. Si è trattato dell'edizione dei record. I numeri verranno resi noti nei prossimi giorni, ma è già chiaro che si sia trattato dell'edizione di maggiore successo.