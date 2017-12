La Befana arriva a Como calandosi dal Broletto

La Befana rappresenta simbolicamente l’arrivederci al prossimo Natale. Grazie alla straordinaria collaborazione con i Vigili del Fuoco di Como, la Befana farà il suo mirabolante ingresso alla Città dei Balocchi sabato 6 gennaio alle 16.30 calandosi dalla torre del Broletto. I regali distribuiti nel corso della giornata saranno confezionati in collaborazione con i volontari e i ragazzi del Centro di lavoro guidato de “La Nostra Famiglia”.



La Befana in Pediatria

La mattina del 6 gennaio, la Befana della Città dei Balocchi farà visita ai reparti di pediatria di alcuni ospedali del territorio – Sant’Anna, Valduce, Ospedale di Erba e di Cantù – per regalare un po’ serenità ai bambini ricoverati nei nosocomi comaschi durante il periodo festivo, portando loro un regalo personalizzato.