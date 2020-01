Befana a Como, quest'anno caramelle e doni ma niente atterraggio spettacolare

Chi aspettava il 6 gennaio per vedere la Befana calarsi dall'alto, come nelle scorse edizioni della Città dei Balocchi, rimarrà deluso. Infatti, quest'anno, purtroppo, non è stato possibile organizzare l'ormai tradizionale atterraggio che negli anni passati ha visto la Befana calarsi, con l'aiuto dei vigili del fuoco, dal Broletto, dal Teatro Sociale e persino dal Duomo. Per motivi di sicurezza e ordine pubblico l'organizzazione della kermesse natalizia ha dovuto optare per un evento per così dire più tranquillo, ma che certamente non lascerà delusi i bambini.

La tenera vecchietta che vola con la scopa di saggina quest'anno aspetterà i bambini nel cortile antico di Palazzo Cernezzi, sede del Comune di Como.

La Befana attenderà tutti nel cortile del Municipio dalle ore 15 alle ore 17. I regali distribuiti nel corso della giornata sono stati confezionati in collaborazione con i volontari e i ragazzi del Centro di Lavoro Guidato de “La Nostra Famiglia” a cui va il nostro ringraziamento. Un grazie a Bennet, Chicco Artsana, Gruppo Bolton, Amici di Como, Consorzio Como Turistica, per i doni offerti, ad Ambrosoli per le caramelle, a Bianchi Group per la collaborazione nel trasporto dei giochi e in particolare al Comune di Como per l’ospitalità.

La mattina del 6 gennaio, la Befana della Città dei Balocchi, accompagnata dai Re Magi, farà visita, come consuetudine, ai reparti di Pediatria degli ospedali Sant’Anna, Valduce, Erba e Cantù, portando un sorriso e un gioco ai bambini ricoverati. Quest’anno le vecchina avrà una scorta speciale, i carabinieri.

Fino al 6 gennaio sono aperti la Mostra dei Presepi, il Mercatino di Natale, la Baita ai Giardini a lago, la Pista di pattinaggio in piazza Cavour, la Giostra di piazza Volta, la Ruota Panoramica e il Trenino turistico. Sempre fino al 6 gennaio sarà inoltre possibile ammirare lo spettacolo delle proiezioni architetturali.