Il battello dei sapori e dei mestieri: il Manzoni vi aspetta sul lungolago di Como

Grazie alla disponibilità della Navigazione Lago di Como, alla Città dei Balocchi sarà presente la motonave Manzoni, varata nel 1956 e recentemente sottoposta a un’attenta opera di restauro. A bordo ospiterà diverse attività.

Baking Show

La Fondazione Enaip Lombardia, presente sul territorio con i centri servizi formativi e di orientamento di Como e Cantù, fortemente radicati nelle tradizioni produttive e nella storia sociale e culturale delle rispettive comunità. La filosofia formativa di Enaip punta ad aiutare le persone, in particolare i giovani, a essere protagoniste del proprio cambiamento. Ed è nel territorio, come è ben visibile nella “Città dei Balocchi”, che nascono occasioni e stimoli che completano operativamente le professionalità. Saranno proposti laboratori creativi con pasta di pane per bambini e … nonni; dimostrazioni per Il dolce del Natale e per decorare i biscotti per l’albero di Natale e si parlerà anche dei dolci comaschi.

Pizzi, Cuori & Merletti

Dal 7 al 10 dicembre, verrà proposta una dimostrazione della lavorazione del pizzo di Cantù a cura delle Merlettaie della Cooperativa Produzione Merletti, che per il 25esimo anniversario di Città dei Balocchi, hanno preparato un disegno speciale a forma di cuore. Una lavorazione tradizionale che si tramanda tuttora di generazione in generazione grazie alla Cooperativa, attiva dal 1920, che ha mantenuto fino ad oggi questa antica arte del ricamo a mano.

Letture Sul Battello

Dal 7 al 9 dicembre ABIO – quest’anno insignita dell’Abbondino d’Oro - sarà presente a bordo della Motonave Manzoni per regalare ai bambini momenti fiabeschi. Le volontarie dell’associazione comasca interpreteranno storie natalizie, e non solo, nello splendido panorama del primo bacino del lago di Como.