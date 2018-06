Battellatta '68 della Stecca di Como

Domenica 10 giugno 2018, celebrazione del tradizionale Passaggio della Stecca e alla Battellata. La giornata inizierà nella Cattedrale di Santa Maria Assunta (Duomo) in piazza Duomo a Como con la celebrazione della Santa Messa da parte del nostro coetaneo Don Roberto Bartesaghi. Ci imbarcheremo, poi, sulla motonave Manzoni con destinazione Cadenabbia di Griante. Durante la navigazione, avremo la grande opportunità di ammirare e conoscere meglio le sponde del nostro lago, con le sue ville storiche incastonate nell’affascinante e suggestivo paesaggio lacustre. La presenza del gruppo musicale “Moonsuite” allieterà il nostro viaggio con musica dal vivo.

A Cadenabbia di Griante è previsto un ricco Aperitivo sulla panoramica terrazza del Grand Hotel Cadenabbia, per poi poter pranzare con piatti della tradizione comasca, nelle sale dello storico albergo, decorate da antichi stucchi e affreschi. Durante il viaggio di ritorno, avrà luogo l’estrazione dei premi della Tradizionale Lotteria, che ha visto la partecipazione di molte persone, nell’offrire generosamente i ricchi premi previsti.

Per l’intera giornata contributo di euro 60,00 a persona (euro 30 i ragazzi fino a 12 anni)

Programma della giornata

Ore 10.00 Santa Messa in Duomo – Como

Ore 11.30 Imbarco su Motonave Manzoni

Ore 11.45 Lancio della Corona al Monumento dei Caduti di Como

Ore 13.00 Arrivo a Cadenabbia di Griante

Ore 13.30 Aperitivo a buffet sulla panoramica terrazza – Grand Hotel Cadenabbia

Ore 14.30 Passaggio della Stecca

Ore 15.15 Pranzo con piatti della tradizione Comasca – Grand Hotel Cadenabbia

Ore 17.45 Imbarco per ritorno a Como con Estrazione Premi Lotteria

Ore 19.00 Arrivo a Como



Iscrizione e modalità del versamento quota

La quota di partecipazione di euro 60,00 (tutto compreso) dovrà essere versato entro:

02 giugno 2018

Il versamento potrà essere effettuato mediante tre modalità:

– Versamento in contanti presso Rigamonti Calzature – via Milano 9 – 22100 Como

– bonifico su c/c intestato a:

ASSOCIAZIONE IL 68 COMASCO – BCC Lezzeno IT53 K086 1810 9000 0000 0602 206

Nella causale specificare nominativo e numero di cellulare di ogni partecipante

– Versamento tramite carta di credito o PayPal (con un supplemento di euro 2,50)

Per il pagamento con carta di credito o PayPal inviare richiesta alla mail

laclassedel68como@gmail.com

Nella causale specificare nominativo e numero di cellulare di ogni partecipante

