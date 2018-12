Banda Baradello in concerto a Villa Olmo per la Piccola Casa Federico Ozanam di Como

La Piccola Casa Federico Ozanam di Como invita la città a partecipare al tradizionale concerto natalizio che si terrà giovedì 20 dicembre alle ore 21.00 presso il Salone di Villa Olmo con l’esecuzione della Banda Baradello. Il concerto è organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini, Famiglia Comasca ed è patrocinato dal Comune di Como. Al termine del concerto, brindisi e auguri natalizi con vino brulè per tutti.

Seguono, venerdì 21 e sabato 22 dicembre due giornate di “porte aperte” in Ozanam. Dalle ore 17.00 tutti i cittadini sono invitati a visitare gli spazi della Piccola Casa Federico Ozanam. Saranno gli ospiti stessi, insieme agli educatori, a illustrare le attività di Ozanam e a mostrare gli spazi interni alla Casa. “Accanto alla tradizionale attività di accoglienza presso le nostre strutture di via Cosenza e di via Leoni – dichiara Enrico Fossati, Presidente di Ozanam, abbiamo ulteriormente intensificato gli sforzi messi in campo per cercare di offrire ai nostri sfortunati amici una concreta prospettiva di ripresa della “normalità”, soprattutto attraverso l’inserimento in ambito lavorativo”.

La Piccola Casa Federico Ozanam accoglie e assiste da più di 80 anni bisognosi senza fissa dimora, in via prevalente uomini anziani e soli, in difficoltà economiche. Inizialmente definito dormitorio oggi Ozanam, con sede in via Cosenz a Como, è una vera e propria “Casa di Accoglienza” che negli anni - grazie alla generosità di privati, associazioni, enti pubblici, istituzioni varie - ha incrementato qualità e quantità degli aiuti offerti: refezione serale, distribuzione di biancheria e vestiario, interventi di riavvicinamento alle famiglie, conseguimento pensioni di invalidità, ricoveri ospedalieri o presso case di riposo, ricerca di posti di lavoro per i giovani.