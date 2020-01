Coraggiosissimo Momi: un tuffo dal pontile di Blevio per salutare l'anno nuovo

Un tuffo nell'acqua gelida del lago per dare il benvenuto all'anno nuovo. Protagonista di questa piccola coraggiosa impresa è stato Momi, noto titolare dell'omonimo ristorante situato sulla riva di Blevio in frazione Girola. Momi nella mattinata del 1 gennaio si è buttato in acqua dal pontile sprezzante della bassa temperatura. Una trovata di marketing per pubblicizzare la propria attività? Anche se fosse ciò non toglie nulla al coraggio dimostrato da Momi. Il bagno a capodanno nel lago, del resto, non è cosa per tutti.