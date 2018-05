Bacomania al Museo della Seta di Como per i bambini aspiranti allevatori

Sabato 26 maggio al Museo della Seta di Como, Sala Bachi o sala interattiva titolata a Giannino Brenna, si svolgerà un raduno dedicato ai bambini e agli adulti accompagnatori interessati a scoprire l’allevatore di bachi che è in loro. Si tratta di un racconto-esperienza nel quale si sveleranno i piccoli segreti operativi della bachicoltura, dalla predisposizione di un ambiente adatto nel quale allevarli, alla raccolta e preparazione delle foglie del gelso che sono il loro unico nutrimento. Nella nostra sala sono già presenti tanti bachi che stanno preparando il bozzolo in questi giorni: noi racconteremo ai più piccoli come si realizza il “bosco”, l’intreccio di rami sul quale i bachi si arrampicano per chiudersi al suo interno prima di diventare farfalle. I bambini possessori di bachi sono invitati a portarli o a portare i bozzoli se si sono già formati: li peseremo per stabilire il “re dei bachi”, raccoglieremo i racconti dei bambini già allevatori e ne aggiungeremo altri degli aspiranti tali, per concludere in bellezza con una merenda all’aperto sotto i meravigliosi gelsi del nostro Museo.

Il Museo della Seta si offre ancora di più ai cittadini comaschi e ai turisti: dallo scorso weekend infatti ha prolungato giorni e orari di apertura e ora vi aspetta anche sabato e domenica orario continuato dalle 10.00 alle 18.00. L’iniziativa viene svolta anche grazie al Bando Cariplo “Per non perdere il filo” in collaborazione con la Cooperativa Sociale Questa Generazione.

#bacomania: un baco per amico

Per bambini aspiranti allevatori di bachi da seta con merenda sotto il gelso

Sabato 26 maggio dalle 15.00 alle 17.00

Sala Bachi del Museo della Seta di Como in via Castelnuovo, 9

Ingresso gratuito previa prenotazione via mail a press@museosetacomo.com

Oppure telefonare allo 031 303 180 entro venerdì 25 maggio.