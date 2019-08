Bacco a vela, degustare navigando sul lago di Como

Bellagio Sailing presenta per tutta l’estate “Bacco a Vela”, tour alla scoperta del Lago di Como e delle sue perle, abbinati a degustazioni di vini, durante i quali gli ospiti a bordo potranno apprendere e testare vini di diverse regioni italiane, divertendosi a scoprirne i profumi nelle acque lariane.

Le degustazioni di vini saranno guidate da un esperto sommelier e personalizzate per esperienze romantiche di coppia, gruppi di amici, o famiglie alla scoperta della destinazione. “L’esperienza “Bacco a vela” è un progetto ambizioso con cui vogliamo trasmettere i tesori del nostro territorio, con percorsi di degustazione di vini selezionati grazie al supporto di professionisti del settore” commenta Carlo Tettamanzi, Ceo e primo skipper della flotta “abbinando il gusto alla navigazione, ci offre la possibilità di percorrere infinite rotte e di osservare il Lago di Como da una nuova prospettiva”.

Le degustazioni saranno declinate su tutte le barche di Bellagio Sailing: La Dama di Bellagio, bellissima barca a vela da regata trasformata da Carlo in una barca a vela di grande charme, costruita in un cantiere navale tedesco, ideale per tour romantici di coppia o per piccoli gruppi fino a 4 persone; “Stai Serena”, barca a vela dal design contemporaneo, una vera limousine del lago, disegnata da Philip Starck, ideale per gruppi numerosi fino a 11 ospiti; e a completare la flotta il “Cigno”, di recente acquisizione, barca a motore perfetta per chi ama la velocità, può ospitare fino a 6 persone.

Tutti i tour comprendono itinerari panoramici delle perle di centro ed alto lago, percorsi ed esperienze disegnate su misura.

Durante il tour gli ospiti avranno modo di apprendere anche i rudimenti pratici e teorici della navigazione e ovviamente di vivere momenti unici, tra bagni in rada e tramonti indimenticabili.

Bellagio Sailing per Ferragosto (15 agosto) e per tutto il mese propone anche veleggiate sotto le stelle sorseggiando un flûte di Champagne, accompagnati da Carlo e dal suo equipaggio.

Tariffe per il wine tasting

2 - 4 persone: € 350

5 - 6 persone: € 400

7 - 8 persone: € 500

Dalle ore 17.00 – durata: 2 ore

Prenotazioni wine tasting e tour sotto le stelle

email: info bellagiosailing com

Facebook: @bellagiosailing

Tel: +39-338-8540078

www.bellagiosailing.com