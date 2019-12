Babbo Natale dei Balocchi porta i doni per i bambini a Palazzo Cernezzi

È difficile immaginare il Natale senza Babbo Natale e, soprattutto, senza regali e balocchi per i bambini di Como. Per fortuna, anche quest’anno, Santa Claus tornerà di nuovo per portare gioia e felicità ai piccoli visitatori della Città dei Balocchi.

I doni, impacchettati dalle abili mani degli aiutanti di Babbo Natale, i ragazzi del centro di lavoro assistito, La Nostra Famiglia di Como, verranno distribuiti il pomeriggio della Vigilia ai bambini buoni che vorranno mettersi in fila per riceverli. La novità è che Babbo Natale quest'anno arriverà nel cortile di Palazzo Cernezzi e non in piazza come nelle precedenti occasioni. Ragioni di sicurezza.