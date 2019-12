E' arrivato Babbo Natale: tantissimi bambini in municipio a Como

Anche quest'anno Babbo Natale è arrivato a Como per distribuire doni a tantissimi bambini. L'appuntamento questa volta, però, non era in piazza Duomo o in piazza Verdi come negli anni passati, bensì a Palazzo Cernezzi, sede del Comune di Como.

Alle 3 è stato aperto il portone per fare entrare un po' per volta i tanti bambini che erano in fila già del primo pomeriggio insieme a mamma e papà per poter scattare il tradizionale selfie con Babbo Natale e per ritirare il proprio dono sponsorizzato dagli Amici di Como, partner dell'organizzazione della Città dei Balocchi. Il pomeriggio è stata animato da Giuseppe Rondinelli, voce storica della città dei Balocchi che come sempre ha reso più caldo e divertente l'attesa.

Sono stati centinaia i doni distribuiti per la felicità di bambini e bambine. Come sempre i regali erano suddivisi per sesso e fasce d'età, in modo da accontentare proprio tutti. Anche quest’anno i regali saranno impacchettati dagli aiutanti che Babbo Natale ha scelto tra i ragazzi e i volontari del Centro di lavoro guidato de La Nostra Famiglia di via Zezio.