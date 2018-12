Como, dal cielo arriva Babbo Natale: folla di bambini lo acclama

Folla di bambini in piazza Verdi a Como per l'arrivo di Babbo Natale, anzi, per l'arrivo dei "Babbi Natali": infatti qyesta volta il tradizionale evento organizzato per la vigilia dalla Città dei Balocchi ha previsto non uno bensì tre omoni vestiti con l'abito rosso e bianco, con tanto di lunga e folta barba. Due di loro, membri del gruppo di edilizia acrobatica reclutato dall'organizzazione della kermesse, si sono calati dal tetto del Duomo con le funi. Si è trattato di uno dei più spettacolari arrivi di Babbo Natale da quando esiste la Città dei Balocchi.

Un terzo Babbo Natale è arrivato a bordo del furgone della Securitalia colmo di doni per i più piccoli. Infatti, tanti erano i bambini che attendevano con i loro genitori questo momento. E non sono rimasti delusi. Ad animare e intrattenere il pubblico l'immancabile voce di Giuseppe Rondinelli, il più noto personaggio radiofonico della città.