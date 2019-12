Como, ecco la rombante sfilata dei Babbi Natale in moto (foto e video)

Un esercito di centauri vestiti da Babbo Natale ha attraversato la città. Alle ore 15 il maxi gruppo di motociclisti è partito dalla zona della Motorizzazione ed è sceso a valle con un corteo di rombante che ha divertito e sorpreso tutti coloro che inaspettatamente se li sono visti passare davanti.

L'eccezionale corteo motocilistico nasce da un'idea di Passione_Motardd!, gruppo nato su Instagram e che conta già numerosi appassionati delle due ruote. Il maxi gruppo di centauri con il tradizionale vestito rosso e bianco è sceso in centro attraverso via Napoleona e ha percorso poi viale Cattaneo, viale Lecco, Lungo Lario Trento, viale Innocenzo per poi dirigersi e concludersi a Montorfano.