Un esercito di Babbi Natale in moto pronto a sfilare per le vie di Como

Un eccezionale corteo motocilistico si appresta ad attraversare Como. Il 22 dicembre 2019 sfilerà per le vie della città un esercito di Babbi Natale. SI tratta del nuovo raduno di Passione_Motardd!, gruppo nato su Instagram e che conta già numerosi appassionati delle due ruote.

Il maxi gruppo di centauri con il tradizionale vestito rosso e bianco si ritroverà alle 14.30 in vian Tentorio, zona Motorizzazione. Da lì scendraà in centro attraverso via Napoleona, poi viale Cattaneo, viale Lecco, Lungo Lario Trento, viale Innocenzo per poi dirigersi e concludersi a Montorfano. Non resta che scegliere il posto migliore da cui ammirare la rombante sfilata dei Babbi Natale.