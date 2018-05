L'associazione Abio Como festeggia il suo trentesimo anniversario

Per la ricorrenza è stato organizzato un incontro pubblico con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Como il giorno venerdì 25 maggio alle ore 17 nell'auditorium dell'associazione Carducci (via Cavallotti 7, Como): "Conoscere per non avere paura... E sorridere anche in ospedale". L'obiettivo dell'iniziativa è ricordare anche fuori dall'ospedale la lunga storia di accoglienza e sostegno offerta negli anni dai volontari dell'associazione a bambini e adolescenti ricoverati nei reparti di pediatria comaschi e ai loro familiari, per alleggerire gli aspetti traumatici legati al ricovero.

Programma

- Saluti Istituzionali

- Introduzione

Franca Bottacin Presidente Abio Como Onlus

La visione di Regione Lombardia sul volontariato

Alessandro Fermi Presidente del Consiglio di Regione Lombardia

- I rapporti delle direzioni ospedaliere con le associazioni

Fabio BANFI, Angela TRENTIN Direzione ASST Lariana

Mauro TURCONI Segretario Generale Ospedale Valduce

- Evoluzione del volontariato in sanità

Daniele LIETTI Direttore Pediatria Ospedale Valduce e Presidente Onorario di Abio Como Onlus

- Il dialogo con i volontari e il loro supporto,

AnnaMaria Alessi, DAP, Dipartimento Emergenze e Urgenze Materno Infantile ASST lariana

- L'esperienza di una mamma

Ivana RUSCONI

-Il contributo di Abio all'attività ospedaliera pediatrica

Tavola rotonda moderata da Francesca Guido

Partecipano

Alfredo CAMINITI Direttore Dipartimento Materno Infantile ASST Lariana, Daniele MERAZZI Direttore Dipartimento Materno Infantile Ospedale Valduce,

Mario BARBARINI Direttore T.I.N. Ospedale Sant'Anna, Giancarlo CALLIGARI Pediatra Ospedale S.F. Ospedale Fatebenefratelli ,

Daniele LIETTI Direttore Pediatria Ospedale Valduce, Angelo SELICORNI Direttore Pediatria Ospedale S'Anna