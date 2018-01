Aspettando Parolario prende il volo con Gloria Bolognini

Aspettando Parolario, il percorso di avvicinamento alla nuova edizione del festival letterario e culturale comasco, riprende i suoi incontri portando il pubblico “in volo”.

Lunedì 5 febbraio alle 18.30 nel Foyer del Teatro Sociale di Como Gloria Bolognini, assistente di volo da 19 anni, racconterà le storie dell’aria vissute per aria raccolte nel suo ultimo libro “Girovolando – Storie extra-vaganti di un’assistente di volo” (Polaris, 2017). Presenta l’incontro Francesca Guido.

Sono racconti sul mondo dei naviganti che a diecimila metri da terra affascinano, lavorano, sognano e fanno la loro esperienza di vita. I retroscena di quando scendono dagli aerei, la contemporaneità delle cose del mondo viste da un oblò e i cambiamenti dell’aviazione civile degli ultimi vent’anni spiegati con ironia, analisi tagliente e sincerità.

L’incontro, organizzato da Parolario in collaborazione con Teatro Sociale di Como, sarà anche l’occasione per sottoscrivere la card Amici di Parolario 2018, un modo per contribuire a tenere in vita la manifestazione estiva Parolario e tutte le iniziative che l’Associazione Parolario programma nel corso dell'anno. La Card offre ai suoi possessori la possibilità di usufruire di molte e interessanti convenzioni, che vengono costantemente aggiornate sul sito www.parolario.it.

Gloria Bolognini

Assistente di volo da diciannove anni, ha coniugato la sua passione per i viaggi al lavoro che l’ha sempre portata in giro regalandole un punto di vista diretto e privilegiato sul mondo. Ha collezionato miglia, scritti, diari di viaggio, letture e fotografie scattate qua e là. Ha collaborato, come consulente, agli sketch della sit-com “Piloti” (Rai Due-Magnolia). Nel 2011 ha pubblicato il suo primo libro “Passeggeri a Spasseggio” (Nobeer) riedito nel 2014. Ha curato per un anno la rubrica “Vola basso” nell’inserto settimanale “Viaggi” e collabora con La Repubblica. Ha seguito diverse rubriche per magazine di viaggio e ha scritto le sue testimonianze per varie testate tra cui Traveller del gruppo Condé Nast.