"Asia Bibi e gli altri, minoranze cristiane e libertà religiosa": incontro al Cardinal Ferrari di Como

Un incontro a Como dedicato al caso di Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte in Pakistan per blasfemia, poi assolta la scorsa settimana tra le proteste dei fondamentalisti. E' quello organizzato per martedì 13 novembre 2018 al centro pastorale Cardinal Ferrari. Una vicenda che ha fatto il giro del mondo.

Del suo caso, delle minoranze cristiane e del tema della libertà religiosa si parla il 13 novembre alle 21 con il giornalista e inviato Rodolfo Casadei. Incontro moderato dalla giornalista comasca Laura D'Incalci.