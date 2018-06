Arriva a Como la Parada par Tücc

La Parada par Tücc è un progetto sociale che utilizza l'arte e la creatività come elementi di unione e aggregazione. Un percorso partecipato e fondato sui valori della gratuità, libertà ed ecologia che prende vita da una serie di laboratori artistici gratuiti offerti alla cittadinanza e trova la sua espressione in una sfilata cittadina. La Parada par Tücc è un'occasione di cittadinanza attiva in cui associazioni, gruppi informali, singoli cittadini partecipano alla costruzione della città. Il titolo della manifestazione è doppiamente evocativo: se da una parte l'arte che avanza fa riferimento al corteo artistico di cui si compone la Parada, dall'altro allude al desiderio di coinvolgere anche le espressioni creative marginali, periferiche, quelle che "avanzano". Il progetto Parada par Tücc, inoltre, ha tra i suoi scopi la creazione di un tessuto urbano coeso, capace di includere anche le aree più distanti dal centro: non solo le periferie fisiche, ma anche quelle sociali. La Parada par Tücc è promossa da Associazione Partucc e Associazione del Volontariato Comasco-Centro Servizi per il Volontariato di Como, in collaborazione con Comune di Como.

Edizione 2018

Sabato 9 giugno 2018 la Parada par Tücc torna ad invadere le strade della città di Como portandovi IL CAOS! Questa decima edizione prevede la partenza in viale Geno 1, nella piazzetta subito dopo la funicolare. Il percorso toccherà lungo Lario Trieste, via Fratelli Cairoli, piazza Alessandro Volta, via Francesco Muralto, piazza Pietro Perretta, via Pietro Boldoni, via Cinque Giornate, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele II, via Indipendenza, passaggio interno al cortile di palazzo Cernezzi da via Bertinelli, con uscita su via Vittorio Emanuele II, via Giovio, via Cesare Cantù, via Rovelli, via Annunciata, viale Varese, viale Cavallotti e si concluderà in viale Corridoni, nei pressi della locomotiva.

Programma della giornata

14.30 - Ritrovo per artisti e curiosi in viale Geno, nella piazzetta subito dopo la funicolare

16:30 - Partenza decima edizione Parada par Tücc

19:00 - Arrivo in viale Corridoni (giardini a lago, dove c'è la locomotiva)

Dalle 19:30 festa par tücc (viale Corridoni, alla locomotiva)

Food & Beverage

Live music