Un viaggio nel passato di Como: apertura del Murac

Il Mu.R.A.C ( Museo rifugi antiaerei Como) sito nei sotterranei della palazzina storica della Croce Rossa in via Italia Libera 11, sarà aperto domenica 2 giugno dalle 15 alle 18. Occasione per i cittadini di Como e dintorni, di immergersi per un pomeriggio in un luogo ricco di memoria. Un allestimento articolato tra documenti storici inediti, testimonianze video ed oggetti dell’epoca accompagnai visitatori nella scoperta di un patrimonio prezioso per il nostro territorio.



I volontari della Croce Rossa, saranno disponibili, per chi vorrà approfondire gli aspetti unici esposti nelle sale del museo.

Orari di apertura: dalle 15.00 alle 18.00, ingresso con offerta a partire da 3€ esclusi i ragazzi fino ai 12 anni.

Oltre alle aperture straordinarie, il Mu.R.A.C é aperto a tutti e visitabile su prenotazione.

Informazioni, richieste e prenotazioni telefonando al numero 031243289, oppure scrivendo all'indirizzo comoprovincia@cri.it oppure visitando il sito www.murac.it; e la pagina FB : MURAC- museo rifugi antiaerei Como.