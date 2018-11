Castel Baradello, aperture straordinarie per Natale: tutte le domeniche

In occasione delle festività natalizie il Castel Baradello apre tutte le domeniche, a partire da quella del 25 novembre 2018. L'iniziativa delle aperture domenicali continuerà fino al 6 gennaio. E' l'occasione per visitare uno dei monumenti simbolo di Como, anche avvalendosi delle guide del Parco della Spina Verde.

Visite guidate

Le guide vi accompagneranno lungo una facile camminata di 40 minuti fino a raggiungere il castello, vi racconteranno la straordinaria storia ultramillenaria del sito e vi faranno salire in cima alla torre, da cui si gode uno straordinario panorama a 360° sulla citta, il lago, le Alpi e le Prealpi e la pianura Padana con la skyline di Milano.

Come prenotare

Prenotazione obbligatoria via mail a guidespinaverde@gmail.com entro le ore 18 del sabato precedente comunicando un nominativo di riferimento, il numero di partecipanti e un recapito telefonico per comunicazioni urgenti.

Info utili

Punto di ritrovo: via Napoleona, alla fermata dell’autobus davanti all’ospedale Sant'Anna un quarto d’ora prima dell’inizio dell’escursione. Autobus: linee C50 C52 C60 C62 C70 C71 C75 N1 N6 N8 – fermata Como – vecchio Sant'Anna. Posteggio auto: Autosilo Val Mulini (tariffa giornaliera 1 euro). Tariffe: adulti: 12 €, ragazzi fino a 14 anni, 6 €, bambini da 0 a 6 anni gratis.

Necessario abbigliamento comodo e adatto alla stagione, scarpe sportive con suola non liscia o scarpe da trekking. Per qualsiasi richiesta o informazione contattare guidespinaverde@gmail.com