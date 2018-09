Aldi arriva a Fino Mornasco: apre in città il nuovo punto vendita

ALDI inaugura giovedì 13 settembre il secondo punto vendita in provincia di Como e assume 15 collaboratori nel contesto del piano di sviluppo previsto per il 2018

Il nuovo negozio, posizionato in una zona strategica della città di Fino Mornasco, presenta una superficie di oltre 1.100 m2 e uno store concept pensato appositamente per il mercato italiano

Verona, 10 settembre 2018 - ALDI, la multinazionale attiva nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, porta la sua nuova idea di spesa a Fino Mornasco (CO) e inaugura giovedì 13 settembre un nuovo punto vendita. Già presente nella provincia con il punto vendita di Cantù e in Lombardia con 10 negozi, il brand prosegue il suo piano di espansione con un nuovo store dal concept moderno, realizzato appositamente per l’Italia, e con l’assunzione di 15 collaboratori.

Situato in una posizione strategica, il nuovo punto vendita di via Garibaldi rappresenta la soluzione ideale per fare acquisti in tutta comodità e rapidità.

Lo store concept e l’assortimento di ALDI

Il reparto ortofrutta, ispirato ai mercati rionali, è il primo ampio spazio a cui ogni cliente accede entrando nel negozio ed è già visibile dall’esterno grazie alle grandi vetrate, mentre l’accogliente vinoteca offre una selezione accurata e di qualità di vini. Il “Banco dei Sapori”, riservato alla gastronomia, rappresenta l’inizio di un importante progetto dedicato alle tipicità regionali. Particolare attenzione, inoltre, è stata rivolta all’area pensata per il pane e i prodotti da forno, “Pan del Dì”, affiancata dal corner “CAFFÈ AL DÌ”, per regalarsi la pausa di un caffè durante gli acquisti. Un ampio spazio del negozio, infine, è destinato ai prodotti in promozione: due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, ALDI propone una variegata offerta di articoli promozionali sempre nuovi a prezzi imperdibili.

Anche l’assortimento mostra un grande rispetto per la ricchezza e la cultura enogastronomica italiana. L’offerta di ALDI è composta per il 75% da prodotti alimentari che nascono dalla collaborazione con fornitori italiani selezionati. Qualità, convenienza e freschezza sono al centro della proposta del brand con oltre 100 referenze tra frutta e verdura e l’85% di linee a proprio marchio.

Il punto vendita ALDI di Fino Mornasco in via Garibaldi sarà aperto a partire da giovedì 13 settembre, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 21.00 e la domenica dalle 9.00 alle 20.00.