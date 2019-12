Non solo su ruote, i Babbi Natale arrivano anche sulle moto d'acqua: doni ai bambini al molo di Sant'Agostino

Una flotta di Babbi Natale sta per approdare a Como con tanti regali per bambini. Il team Le Frecce del Lago di Como ha organizzato un evento che sicuramente divertirà i bambini e non solo. I teneri Babbi Natali arriveranno al molo di Sant'Agostino a bordo niente meno che di moto d'acqua. Con loro porteranno i dolci doni sponsorizzati dall'azienda di caramelle Ambrosoli e dalla Pasticceria Mignon di Lurate Caccivio. Un regalo speciale sarà, invece, riservato a ciascun ragazzo dell'associazione L'Alveare. L'appuntamento è alle 15 del 21 dicembre 2019 con l'approdo al molo di Sant'Agostino (inizio viale Geno).