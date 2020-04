Un abbonamento per salvare il Gloria di Como

La notizia buona è che la proprietà del Gloria si è detta favorevole ad una proroga del contratto d’affitto. Naturalmente i gestori dovranno ora studiare la formula giuridica e soprattutto trovare un accordo economico. "Ma possiamo essere contenti - dicono - perché oggi sappiamo che Spazio Gloria, finita questa emergenza, potrà tornare a vivere. Potremo ragionevolmente riprendere il cammino e anche il progetto d’acquisto, visto che avremo altro tempo per raccogliere il capitale necessario".

"La notizia cattiva è che siamo allo stremo, le poche risorse economiche di cui disponevamo sono andate presto esaurite ed oggi non sappiamo come potremo pagare affitti, bollette, spese fiscali e fornitori anch’essi in sofferenza. Dal governo non arrivano per noi al momento grossi aiuti: nessuna detrazione fiscale per affitti, e il fondo per il comparto spettacolo previsto dal decreto Cura Italia, di soli 130 milioni di euro, è un’inezia di fronte alla vastità del settore".

Insomma la situazione è quella per cui ci si è aperta una porta e contemporaneamente, davanti ad essa, una voragine che rischia di inghiottire il Gloria prima ancora di oltrepassarla.

"Pensiamo che ancora una volta soci, sostenitori, persone che amano il cinema e luoghi come il Gloria, siano coloro che possano concretamente aiutarci a venirne fuori o meglio a non farci precipitare in quella voragine, Non chiediamo un contributo a fondo perso. L’aiuto che chiediamo è molto semplice e molto significativo. Chiediamo di abbonarsi adesso per la stagione 2020/2021, acquistando abbonamenti da 6 o da 10 film al costo di 35 euro il primo e 55 euro il secondo".

"Se questa iniziativa avrà successo - aggiungono i gestori del Gloria - avremo la liquidità necessaria per far fronte a questo periodo, e soprattutto avremo un segnale, un grosso segnale di fiducia, fiducia in noi, fiducia che si possa riprendere presto ad incontrarci al cinema, accoccolarci nelle sue poltrone, godere assieme di questa arte e di questo spettacolo.

*Una volta effettuato l'acquisto riceverete in automatico una mail con il link per scaricare l'abbonamento.

1 - Ovviamente il capitale donazioni resta intatto; esso, è affidato a noi per uno scopo preciso e non intendiamo deviare da questo, che poi, quando ripartiremo, sarà bello poter dire Ricomincio da tre.

2 - Nel frattempo non ci fermiamo, anche noi stiamo lavorando alla fase 2. Nell’incertezza del momento stiamo provando comunque ad ipotizzare una corposa attività di cinema all’aperto, nella speranza che per allora questo tipo di attività possano essere esercitate. Se così fosse vi daremo belle sorprese.

3 – Gli abbonamenti ai Lunedì del cinema che in buona parte non sono stati utilizzati saranno recuperati, per le date non utilizzate, come abbonamenti per la prossima stagione