Ecco tutto il programma della sesta edizione del Como Lake Burlesque Festival

Annunciate le date per la sesta edizione del Como Lake Burlesque Festival: 12-13-14-15 settembre 2019. Come sempre l'attesa manifestazione interesserà diverse location nella città di Como, che per 4 giorni si trasformerà nella scintillante patria del Burlesque grazie alla presenza di performer internazionali che animeranno gli eventi e si sfideranno per il titolo di Queen Of The Lake 2019.

Giovedí 12 Settembre

dalle ore 21 il via alla sesta attesissima edizione del Como Lake Burlesque Festival con il “Great Opening Party” al Joshua Blues Club, Via Cantoniga 11, Como (presso Centro Industriale O.M.I.T.A.) seguite le nostre colorate indicazioni…

Tra esibizioni di burlesque e fire show non mancherà l’animazione delle ragazze della Champagne Academy of Burlesque Education e grazie alla selezione musicale della nostra Vintage DJ Sugar Dewittbukater, potrete scatenarvi al ritmo di surf music e rock n’ roll.

Munitevi quindi di abbigliamento vintage o stravagante: dress to impress.

Potete acquistare il biglietto direttamente in loco fino ad esaurimento posti.

Ingresso senza consumazione 10€ comprensivo di tessera associativa A.C.S.I. (Associazione Culturale Sportiva Italiana) consumazione non obbligatoria!

Inizio spettacoli ore 21.30.

Venerdì 13 Settembre

Ore 17, Chiostrino, Piazzolo Terragni 4 “Burlesque al Chiostrino”

Scoprite lo spettacolo allo storico spazio oggi conosciuto come il Chiostrino Artificio.

Il Chiostrino di Sant’Eufemia sorge sul retro dell’area che un tempo era occupata dall’omonimo convento soppresso nel 1785 e costituisce l’unica porzione superstite di un palazzetto di proprietà della famiglia Lambertenghi, poi venduto ai Natta all’inizio del 1600. In base ad alcuni caratteri stilistici (tipo il decoro dei capitelli) l’edificio potrebbe essere attribuito ai primi decenni del XV secolo. Questa piccola gemma è rimasta chiusa al pubblico per più di due secoli e mezzo, ma una volta ristrutturata dal Comune di Como è diventata una preziosa testimonianza architettonica di ciò che poteva essere una tipica casa del centro storico della città murata.

Venite a sorseggiare un thè con le passate Queen Of The Lake, la spumeggiante Grace Gotham (che si è aggiudicata il titolo nel 2016) e con la Princess Blondy Violet (vincitrice della competizione per le newcomers dello scorso anno), scoprite quello che sta dietro al mondo del burlesque con interessanti interviste e con l’animazione delle ragazze della Champagne Academy Of Burlesque Education.

Non perdetevi le performace di: Lady Sciagura, Monique Bon Bon, Black Mamba, Baby Boom, Blondy Violet.

(Ingresso Libero)

Ore 19:00, Lopez – L’Atelier del Vintage, via Vitani 26: “Luxury Vintage”

Esposizione di abiti, accessori e gioielli vintage e performance di burlesque con le ragazze della Champagne Academy of Burlesque Education: Brisenne Vampire, Lilith Moonlight, Red Velvet.

Fatevi trasportare nel passato… ma non troppo! La nostra cantante Miluna Minuit interpreterà per voi pezzi moderni su arrangiamento vintage.

(Ingresso Libero)

Ore 22:00, Krudo, piazza Volta 26: “Gran Finale”

Il nostro tour di Como si conclude in piazza volta dove si raduneranno tutte le nostre performer per un’ultima esibizione con le ragazze della Champagne Academy Of Burlesque Education.

(Ingresso Libero)

sabato 14 Settembre 2019

ore 21:00, Spazio Gloria, via Varesina 72, Como.

Per acquistare i biglietti clicca qui!

Performers giungeranno dai quattro angoli del globo per contendersi il titolo di “Queen Of The Lake”: una sfida a suon di Bump’n Grinds e Shimmy Shakes.

Dopo l’incoronazione la serata proseguirà con il divertentissimo Vintage Party: ci si potrá cosí scatenare al ritmo di swing ed electroswing.

Il festival vanta già importanti collaborazioni: i membri della giuria saranno: la star statunitense Grace Gotham vincitrice del titolo “Queen Of The lake 2016”, il boylesquer italiano Alan De Bevoise; presentatore della gara sará l’attore comasco Stefano Annoni. Sul palco anche Miss Sophie Champagne, performer, titolare della Champagne Production e direttrice artistica dell’evento.

Per scoprire le performers in gara clicca qui!

Per acquistare i biglietti per la “Queen of the Lake Competition” clicca qui.

Workshop

Ore 14 -16 “PEER REWIEW” with Grace Gotham (USA)

Un momento di incontro e discussione in cui ogni partecipante è invitata a portare un act in fase di completamento o da rifinire.

Grace Gotham vi aiuterà a rendere unico il vostro act, scoprire quali sono i punti salienti da enfatizzare e se ci sono punti deboli o “momenti morti” da correggere o cambiare.

Sia che siate delle principianti o delle professioniste non perdetevi questo workshop per chi vuole perfezionare il proprio act e aggiungere quel “qualcosa in più” che lo renda unico ed elettrizzante.

Costo del workshop: 50€ se acquistato singolarmente, oppure risparmiate acquistando uno dei pacchetti per più workshop!

Click here to buy one or more workshops

Domenica 15 settembre

Ore 14 - 16 “THE SIXTIES ITCH” with Alan De Bevoise

Tutto l’immaginario degli anni ’60 come ispirazione in un numero Burleque.

Le innovation Mods della swinging London, le spregiudicate GoGo Girls dei nightclub newyorkesi, le sofisticate esistenzialiste nella nouvelle vague dei film di Godard, le scatenate yéyé dal marcato gusto “camp”, le scintillanti Motown Divas americane, le maggiorate killer dei b-movies di Russ Meyer, le sfacciate icone della Factory di Andy Warhol.

Un tuffo in tutti i generi musicali dell’epoca e in tutti gli stili di riferimento.

Si consiglia alle partecipanti, per godersi appieno il worshop, la visione integrale (o estratti) di video dai film: “Faster, Pussicat! Kill! Kill!” (1965), “La ragazza con la pistola” (1968), “Totò di notte” (1962), “Blow-up” (1966), “Comic Strip” (1968), “La chinoise” (1967), “La Dolce Vita” (1960), “Chelsea Girls” (1966)

Icone di riferimento: Monica Vitti, Carol Doda, Tura Satana, Jane Birkin, The Supremes, Eddie Sedgwick, Brigitte Bardot, Verushka, Françoise Hardy, Coccinelle.

Abbigliamento consigliato: body (o top e coulotte), guanti, occhiali da sole, vestaglia (o kimono), scarpe con tacco (o stivali). Se li possedete, portare accessori o parti di abbigliamento con frangie. Block notes per appunti.

Click here to buy one or more workshops

Ore 16:00-18:00 “ACTING & REACTING” with Monsieur Pasties aka Stefano Annoni (Italy)

A chi ci doniamo sul palco, se non al pubblico? Dobbiamo necessariamente imparare a coinvolgerlo! Ma anche la performance più provata e preparata è caratterizzata da una variabile impazzita: l’atmosfera che ci troveremo ad affontare.

Essere in grado di leggere la situazione, il pubblico ed adattarci per essere sempre la calamita per gli occhi di tutti è fondamentale.

Il workshop si svilupperà su varie improvvisazioni che ci porteranno a giocare con gli imprevisti… ad adattarci alla situazione, a fari diventare un “inciampo” la nostra forza, quello che farà tenere la bocca aperta al pubblico, queelo che può accadere soltanto in una performance dal vivo!

Abbigliamento consigliato: A vostro piacimento, ma portate con voi un accessorio o un capo d’abbigliamento con cui vi piace giocare sul palco.

Costo del workshop: 50€ se acquistato singolarmente, oppure risparmiate acquistando uno dei pacchetti per più workshop!

Click here to buy one or more workshops

Ore 18:00-19:00 WORKSHOP GRATUITO “THE RIGHT FACE” con Gaston Champagne

Come sapete l’insegnamento è uno dei punti più importanti del nostro festival: la Champagne Production si impegna per la diffusione dell’insegnamento Burlesque in Italia.

Questo workshop gratuito aperto a tutte le performer è la novità del nostro “piano educativo” (o diseducativo???) di quest’anno…

Tenuto da Gaston Champagne (producer del festival e marito di Miss Sophie Champagne, nonché autoproclamatosi uno dei massimi esperti mondiali di Burlesque) questo workshop vi insegnerà quello che secondo Gaston è il segreto del successo di una Burlesque performer: la faccia giusta!!!

Siete pronte ad immergervi per un’ora nel magico mondo di Gaston?