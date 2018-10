Al via nel weekend la 69° edizione della 100 Miglia del Lario

La Centomiglia del Lario è l’appuntamento motonautico più antico tra quelli in calendario in Italia. E’ per questo che tutti noi ne andiamo fieri e la consideriamo una di quelle classiche da non perdere. Quella di quest’anno è la 69ª edizione e sarà valida anche quale tappa finale del Campionato Italiano Endurance delle classi Sport e Boat Production e del Campionato Italiano Offshore della classe 5000. Como dunque dal 20 al 21 ottobre 2018 ci regalerà giornate di grande Motonautica grazie alla capacità dei piloti, numerosi e sempre d’ottimo livello, ma grazie anche alla capacità organizzativa dello Yacht Club Como M.I.L.A.-CVC. Molte pagine della tradizione lariana sono state scritte dalla M.I.LA., con manifestazioni che hanno offerto al sempre numeroso ed entusiasta pubblico uno spettacolo degno dell'incomparabile cornice naturale offerta dal primo bacino del Lago di Como.

La Centomiglia del Lario 2018 è una certezza nel panorama sportivo lombardo. Il suo tracciato Como - Blevio - Torno - Cernobbio - Como, toccando i luoghi più affascinanti del lago ci mostra come lo sport sia esaltazione della natura e vetrina per le bellezze della nostra splendida regione. Un evento internazionale, aperto al pubblico e inclusivo è l’emblema di come andrebbero organizzati gli eventi sportivi, lo sport è per tutti, lo sport è vita, lo sport si ama.