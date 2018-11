4 Lezioni: Concorso di Progettazione, una realtà concreta

Sottovalutati e screditati per molti decenni, i concorsi di progettazione oggi tornano a rappresentare un valido strumento per creare mercato e per far crescere il dibattito culturale circa il ruolo dell’architetto. 4 lezioni è un format itinerante di conferenze che si pone come obiettivo quello di dimostrare come il concorso di progettazione è per molti giovani studi d’architettura il volano per crescere e per affermarsi professionalmente. In continuità con gli eventi di Napoli e Palermo, ai quali sono stati inviati tra gli altri due giovani studi comaschi (LopesBrenna e Larchs Architettura), la commissione Giovani Architetti di Como ha invitato gli studi A+M2A da Venezia, Cavejastudio da Forlì, OPPS da Firenze, SET da Roma, che presenteranno le loro esperienze professionali recenti.

Al termine delle presentazioni ci sarà un dibattito tra i presenti e i gruppi invitati per tracciare lo status quo e le prospettive per i giovani studi d’architettura che intendo investire nei concorsi di progettazione.

Programma

13.30 Registrazione dei partecipanti

14.00 Saluto del presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como arch. Michele Pierpaoli

14.05 Saluto del coordinatore della Commissione Giovani Architetti di Como arch. Luigi Stracquadaini

14.10 Introduce i lavori il consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como arch. Paolo Molteni

14.20 Intervento dello studio OPPS da Firenze

14.55 Intervento dello studio SET Architects da Roma

15.30 Sintesi del moderatore arch. Emanuele Colombo

15.50 Pausa

16.05 Intervento dello studio A+M2A da Venezia

16.40 Intervento dello studio Cavejastudio da Forlì

17.15 Inizio dibattito

17.45 Conclusione e saluti finali