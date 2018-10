37^ Festa del cavallo e autunno ai mulini di Asso

L’Amministrazione Comunale di Asso con il patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia di Como, della Comunità Montana Triangolo Lariano e in collaborazione con le Associazioni organizza la 37^ Festa del cavallo e autunno ai mulini. La manifestazione di propone di valorizzare l’allevamento del cavallo dando l’occasione agli allevatori del territorio di esporre i propri esemplari e di promuovere le proprie aziende agrituristiche. Non mancherà la rassegna e valutazione degli esemplari in collaborazione con AALO sezione territoriale di Como-Lecco. Ci saranno inoltre attività dimostrative di mascalcia e forgiatura del ferro e sfilata di carrozze. Grande spazio alla valorizzazione delle attività locali con presentazione e degustazioni di piatti della tradizione e dei prodotti di produzione locale. L’evento che si ripete da 37 anni prevede anche la presenza della delegazione francese di Saint Peray comune francese gemellato con Asso da 17 anni.



Il programma in due giornate prevede:

- Sabato 6 ottobre:

Dalle 10.00 in Piazza Mercato: Rassegna cavallo avelignese (Haflinger), cavalli agricoli, cavalli da sella, mostra puledri e degli stalloni. nel pomeriggio premiazioni a cura di apposita giuria;

Dalle ore 12: Pranzo con piatti tipici presso la struttura delle associazioni;

Dalle 10 alle 17: Esposizione di prodotti tipici alimentari, dell’artigianato e delle attrezzature agricole, laboratori, battesimo cavaliere, passeggiate a cavallo e in carrozza. Attività dimostrative di mascalcia e forgiatura del ferro;

Ore 16: sfilata nel centro storico della fanfara Alpina di Asso con cavalli e carrozze;

Ore 21 presso la Chiesa Prepositurale San Giovanni Battista di Asso: concerto d’organo a cura Associazione musicale Mikrokosmos.



- Domenica 7 ottobre:

Cerimonia ufficiale per il 17° anno di Gemellaggio Asso – Saint Peray. A seguire Santa Messa.

La giornata proseguirà nella zona mulini, dove si potranno visitare i due mulini con le inconfondibili ruote ancora perfettamente funzionanti. Si potranno così riscoprire come venivano un tempo macinati la segale, il granoturco e il frumento prodotti nella valle.

A seguire visita al Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo.



In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a sabato 13 e domenica 14 ottobre.