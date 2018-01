2 milioni di visitatori a Como per la Città dei Balocchi

Numeri da record certificati da uno studio Fluexedo del Politecnico di Como. Non solo due milioni di visitatori, con un indotto stimato intorno ai 10 milioni di euro, ma anche un successo promozionale attraverso i social senza precedenti per la Città dei Balocchi. Il giorno che ha registrato il maggiore afflusso è stato quello dell'Immacolata: l'8 dicembre scorso sono stati contati ben 81.000 accessi in piazza del Duomo. Molti gli arrivi da Milano, dalla Svizzera e dall'Europa e dagli Stati Uniti, a certificare il successo di una manifestazione che certamente ha contribuito anche al pienone di moltissimi alberghi in città. A trascinare e consolidare tanta attrazione certamente il Magic Light Festival, evento portante di una festa ritagliata su misura per le famiglie.

È un Daniele Brunati visibilmente soddisfatto quello che snocciola i numeri del "suo" giocattolo d'oro, anche se, immancabile,arriva la stoccata al Comune sul bando mai digerito, soprattutto per i tempi troppo a ridosso del via alla kermesse. In questo senso, il sindaco Mario Landriscina si è detto disponibile a fare il possibile per accorciare i tempi della burocrazia, anche in vista dell'attesa 25^ edizione che porterà, come annunciato dagli organizzatori, Amici di Como insieme a Como Città Turistica, grosse sorprese, soprattutto se dovesse andare a buon fine la partecipazione a un bando regionale per un evento speciale.

I dati della Città dei Balocchi raccontano quindi un evento in grado di promuovere il turismo invernale a Como. Il sito di prenotazioni Booking ha infatti comunicato che l’indice di occupazione delle strutture è stato sempre molto alto per tutto il mese di dicembre, con la punta massima a Capodanno del 99%, portando Como nella top ten delle località italiane. Ma il canale più importante di diffusione è stato attraverso i social media, che hanno migliorato l’impennata dello scorso anno. Per il sito www.cittadeibalocchi.it circa 65.000 visitatori univoci (+64%), oltre 240.000 pagine viste (+61%) più di 87.000 sessioni (+60%), con 91 paesi e 1.594 città raggiunte in tutto il mondo +34%).

Ancora più significativi i dati desunti dall’analisi dei social media, sempre più ambasciatori parlano di questo evento natalizio: 2.300.000 contatti su Facebook (+58% rispetto allo scorso anno) e 11.350 “mi piace” (+50%); 115.000 visualizzazioni Twitter, 3.850 foto condivise su Instagram solo con l’utilizzo dell’hastag ufficiale Città dei Balocchi (+114%).

Il successo di Città dei Balocchi si deve a un lavoro di gruppo ben collaudato che coinvolge centinaia di persone, fra le aziende che lavorano alle diverse fasi dell’allestimento, il personale impiegato nelle oltre 50 casette del Mercatino di Natale, i giovani impiegati direttamente dall’organizzazione in qualità di animatori, e poi le persone che lavorano per il Progetto Scuola, le attività di animazione, le iniziative, gli spettacoli, il Capodanno, l’arrivo di Babbo Natale e della Befana, le diverse realtà che fanno funzionare per quasi due mesi una macchina così complessa, i tanti volontari che partecipano con entusiasmo alla manifestazione.