Confesercenti Como contro i venditori abusivi di mimose: campagna per la Festa della Donna

Lotta ai venditori abusivi in vista dell'8 Marzo, Festa della Donna: Confesercenti Como lancia una "campagna per la legalità".

"In occasione delle principali ricorrenze- scrive Confesercenti in un comunicato- a Como e in provincia compaiono decine di venditori abusivi di mimose, fiori, accessori per i cellulari, cappelli e abbigliamento. Gli ambulanti e i negozianti per esercitare legalmente la loro attività devono essere registrati in Camera di Commercio e con le imposte versate al fisco contribuiscono in modo significativo a finanziare scuole, ospedali e opere di pubblica utilità. I venditori abusivi invece - sottolinea Confesercenti- risultano completamente sconosciuti al fisco e con la loro attività illecita praticano una concorrenza sleale nei confronti delle imprese legali costrette a versare tasse e imposte e a far fronte ai canoni di affitto e al pagamento delle utenze.

Confesercenti sostiene il pieno rispetto della legalità e si appella a sindaci e comandanti delle polizie locali - conclude il comunicato- affinché venga sanzionato ogni forma di commercio abusivo che crea un danno alle imprese oneste e a tutti i cittadini".

Nel 2018 a Como vennero sequestrati 700 mazzi di mimose ai venditori abusivi.

La locandina della campagna di Confesercenti