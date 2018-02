Tradizione serica, ricollocati i totem

Finita la manutenzione, i dieci totem dedicati alla tradizione serica ideati nel 2009 hanno trovato una nuova collocazione: sono stati spostati nell'area di Palazzo Cernezzi. Il progetto originario che ne prevedeva l'installazione aveva l'obiettivo di valorizzare la vocazione turistica della città promuovendo la storia della produzione serica nelle vie dello shopping e in quelle storiche, attraverso un percorso tematico disegnato da una serie di totem luminosi contenenti ciascuno un tessuto tra quelli che hanno reso Como famosa nel mondo.



Dei dieci totem originari, allestiti grazie anche al contributo di Regione Lombardia che all'epoca aveva appena iniziato a promuovere i Distretti Urbani del Commercio, ne erano rimasti solo sette ancora visibili. Inoltre, a causa dell'usura e degli alti costi di manutenzione già sperimentati - oltre che dai vandalismi che a più riprese li avevano presi di mira - ormai nessuno era più illuminato o utile allo scopo iniziale.

Per evitare il loro ulteriore deterioramento, l'Amministrazione ha scelto di fare manutenzione e insieme di spostarli all'interno del perimetro della sede del Comune in modo tale da proteggerli. L'intervento è costato circa 7.500 euro e si è concluso venerdì sera. Oggi i totem sono visibili dall'entrata di via Bertinelli di Palazzo Cernezzi.



Questa nuova collocazione rappresenta una soluzione temporanea che prelude all'avvio di un percorso condiviso. L'assessore al Commercio Marco Butti porterà la questione all'attenzione della Cabina di Regia di SHOPINCOMO con la volontà di rilanciare il progetto coinvolgendo le associazioni di categoria, il Museo della Seta e il Setificio.