Tecnologia digitale: Confcommercio inaugura “Terziario 4.0”

Le nuove frontiere del digitale hanno introdotto cambiamenti sostanziali anche nel comparto della distribuzione, nel turismo, nei trasporti, nei servizi. È quindi indispensabile l’acquisizione di una “cultura digitale” intesa come una cassetta degli attrezzi che permetta anche alle attività più tradizionali di competere in questo nuovo mercato evoluto e di riscontrare le esigenze di consumatori e utenti sempre più connessi alla rete. Pensiamo alla rivoluzione della multicanalità e dell’e-commerce nel commercio, all’importanza di analizzare i big data per le strategie aziendali, all’utilizzo di soluzioni digitali avanzate per il marketing, la costumer care, la logistica, la sicurezza informatica.

Con gli sportelli “Terziario 4.0” attivi in tutte le sedi di Confcommercio Como (Como, Bulgarograsso, Cantù, Erba, Mariano Comense e Menaggio) l’Associazione, amplia la propria attività di consulenza e supporto alle imprese anche per sfruttare al meglio le opportunità di co-finanziamento presenti oggi sul mercato: i bandi voucher digitali della Camera di Commercio, gli incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico per la digitalizzazione, la nuova Sabatini, i crediti d’imposta e gli ammortamenti, l’accesso ai finanziamenti tramite Fidicomtur. Nei prossimi mesi, inoltre, saranno disponibili dei percorsi formativi per aspiranti imprenditori ed imprese che intendono operare nel mondo del 4.0.