Como, tassa rifiuti meno cara per le famiglie

Diminuisce, anche se di poco, la tassa dei rifiuti - la Tari - per le famiglie comasche. Sono state infatti approvate le nuove tariffe dal consigio comunale, con i voti a favore della maggioranza, quelli contrari del gruppo di Rapinese e l'astensione di Pd e Svolta Civica.

Secondo le tabelle relative alla Tari per il 2018 ogni famiglia pagherà in meno tra 1,81 e 1,56 euro, con una riduzione quindi compresa tra lo 0,5 e l'1,5%.

Il costo della raccolta rifiuti nel 2018 costerà 13milioni e 230 mila euro, comprensivo anche dello smaltimento al forno e della pulizia del lago.

La Tari è composta da una quota fissa e da una variabile in base ai metri quadri e ai componenti del nuceo familiare per le utenze domestiche. Il suo pagamento servirà a coprire interamente i 13milioni e 230mila euro.

Anche per le utenze non domestiche i risparmi sono proporzionali ai costi.

La prima rata dovrà essere versata entro il 16 maggio con i bollettini che verranno inviati dall'amministrazione.