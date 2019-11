Nuovo supermercato in arrivo a Cernobbio

Nuovi supermercati, non solo a Rebbio. Si lavora anche a Cernobbio: tra viale Matteotti e via Cinque Giornate è stato avviato il cantiere per la realizzazione di un supermercato di 2.500 metri quadrati (media struttura di vendita). Viene così dato seguito alla delibera della giunta comunale che lo scorso luglio ha avallato la riqualificazione dell'area che prima era occupata da una concessionaria di automobili e da altri esercizi commerciali. Parliamo dell'area in prossimità dei cavalcavia all'imbocco della galleria di Cernobbio, cioè l'area denominata “AT9/Ponte Nuovo” ((foto Brenna Immobiliare).

Nei giorni scorsi è iniziata la demolizione dei vecchi fabbricati. Il progetto non si esaurirà con la sempolice realizzazione del punto vendita. Infatti, come previsto dagli accordi con il Comune di Cernobbio la proprietà dovrà eseguire alcuni interventi di miglioria della viabilità adiacente, con realizzazione di nuovi marciapiedi, aiutole e nuove illuminazioni. Sarà inoltre realizzato un parcheggio pubblico di 1.500 metri quadrati da cedere al Comune.